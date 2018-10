Caronnese, amaro ritorno a casa

Doveva essere una giornata di festa sul nuovo sintetico dello stadio “Comunale” di Caronno Pertusella per la Caronnese e invece l’unica squadra a gioire al triplice fischio dell’arbitro è il Rezzato.

I bresciani, alla prima della coppia Luca Prina e Alberto Gilardino in panchina, si impongono 1-0 grazie alla rete del capitano Marco Ruffini al 10′ della ripresa.

Delusione doppia invece per la Caronnese di mister Achille Mazzoleni che conosce per la prima volta in stagione il sapore della sconfitta proprio nella giornata meno indicata.

Il Rezzato sale a quota 10 in classifica assieme alla Virtus Bergamo, a tre punti dall’accoppiata di testa formata da Como e Mantova. Caronnese che invece scivola indietro, rimanendo a 8.

RISULTATI: Ambrosiana – Mantova 1-2; Caronnese – Rezzato 0-1; Ciserano – Darfo Boario 1-1; Olginatese, Legnago 1-1; Scanzorosciate – Pontisola 0-0; Sondrio – Seregno 2-0; Villa d’Almè – Como 1-1; Villafranca – Caravaggio 2-2; Virtus Bergamo – Pro Sesto 1-2.

CLASSIFICA: Como, Mantova 13; Rezzato, Pro Sesto 13; Virtus Bergamo 9; Villa D’Almè, Sondrio, Caronnese 8; Caravaggio, Seregno 6; Ciserano, Pontisola 5; Darfo Boario, Ambrosiana, Scanzorosciate 4; Villafranca 3; Legnago 2; Olginatese 1.