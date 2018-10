Caronnese, occhio al Caravaggio

Obiettivo: accorciare verso i piani alti. La Caronnese tornerà al rinnovato “Comunale” di Caronno Pertusella dopo il ko contro il Rezzato per cercare i primi punti sul nuovo sintetico.

Domenica 28 ottobre (ore 14.30) i rossoblu ospiteranno il Caravaggio, squadra sempre molto ostica da affrontare. In casa Caronnese, dopo il successo esterno a Darfo Boario, si ricerca continuità per riuscire ad accorciare verso le zone nobili della classifica, agganciando il treno in vetta.

Sugli altri campi la capolista Mantova andrà in Valbrembana per affrontare il Villa D’Almè, il Como sarà al “Sinigaglia” contro il Legnago, mentre affronteranno trasferte insidiose la Pro Sesto e il Rezzato, rispettivamente in casa dell’Ambrosiana e a Scanzorosciate.