Charles Aznavour, con lui scompare una colonna della musica francese

Charles Aznavour se n’è andato, a 94 anni, dopo una vita di straordinari successi.

Il cantante Francese di origine armena – è nato a Parigi nel maggio del 1924, da genitori immigrati armeni – scoperto da Edith Piaf a poco più di vent’anni, ha firmato decine di straordinari successi, la maggior parte dei quali tradotti in italiano con la collaborazione di noti parolieri, (Giorgio Calabrese e Sergio Bardotti, tra tutti) .

Molti interpreti della musica leggera italiana hanno inciso alcune sue canzoni; i primi furono Gino Paoli (Devi sapere, versione italiana di Il faut savoir) e Domenico Modugno (La mamma, inserita dal cantautore pugliese nel suo sedicesimo album Modugno, del 1964).

Poi Ornella Vanoni (La boheme, incisa nel 1968 nell’album Ai miei amici cantautori, Après l’amour, L’amore è come un giorno, incisa nel 1970 nel suo LP Ah! L’amore l’amore, quante cose fa fare l’amore!), Iva Zanicchi (che all’Artista ha dedicato nel 1971 un intero album, Caro Aznavour), Mina (Ed io tra di voi, incisa nel 1970 in Quando tu mi spiavi in cima a un batticuore), Gigliola Cinquetti (La boheme), Gipo Farassino (Porta Pila, versione di La boheme con testo in piemontese), Mia Martini, Enrico Ruggeri (A mia moglie), Renato Zero (L’istrione, incisa nel 2000 nel suo album Tutti gli Zeri del mondo), Franco Battiato (Ed io tra di voi, incisa nel 1999 in Fleurs), Massimo Ranieri (L’istrione, incisa nel 2006 in Canto perché non so nuotare… da 40 anni e Gilda Giuliani (Quel che non si fa più, incisa nel 1996 nel suo album Serena).

Tra gli ultyimi concerti, quello di Milano a novembre scorso, al teatro Arcimboldi: da cui è tratta la nostra galleria fotografica di Raffaele della Pace.

Il nostro omaggio è un vecchio video, del 1971, che lo vede esibirsi in “E io tra di voi” la versione italiana di uno dei suoi più grandi successi.