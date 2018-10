I cinghiali alle porte dell’abitato, “devastata” una villa

L’ultimo episodio a Golasecca è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: “vittima” un’abitazione confinante con il bosco, visitata da un gruppo di cinghiali. Al mattino le tracce erano ben evidenti, con il giardino devastato dall'”incursione”.

Le segnalazioni vengono appunto soprattutto dagli abitanti delle case più vicine al bosco, in questo paese che da un lato si affaccia sulla valle del Ticino, dall’altro è circondato proprio dai fitti boschi (poca l’agricoltura vera e propria). L’episodio di domenica notte è avvenuto ad esempio in via Belvedere, là dove il terreno – coperto dagli alberi – scende ripido verso le acque del Ticino. Ed è anche da questo bosco che compaiono i cinghiali, aprendosi la via per i giardini delle case, non sempre cintati sul lato più “selvaggio”. «Anche se adesso alcuni stanno iniziando a pensare alle reti elettrificate».

«È una cosa che si ripete anche negli ultimi anni: di anno in anni si è finiti ad avere persino paura a uscire in giardino» dice Franco Bedognè, che pure i boschi li frequenta spesso. E che azzarda anche la soluzione più drastica: «Bisognerebbe organizzare battute di caccia come si fa nel Nord provincia». Al di là degli abitanti, viene ricordato anche che i boschi qui sono anche piuttosto frequentati perché attraversati dai sentieri del Parco del Ticino (la zona del Presualdo verso Sesto, ad esempio, è molto amata dai pedalatori in Mountain Bike). È un altro elemento di cui tenere conto, fanno notare, di fronte alla presenza frequente dei cinghiali.