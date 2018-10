I consigli al nuovo CDA Molina da un “bocciato” alle audizioni

Egregio direttore,

Ora che sono stati resi noti tutti i nomi del nuovo CDA della Fondazione Molina, alla cui selezione ho avuto il piacere e l’onore di prendere parte (si trattava peraltro di auto-candidatura da indipendente di area centro-destra), preso atto della sonora bocciatura da parte del selezionatore avv. Galimberti, vorrei condividere con lei e i lettori quelle che ho presentato come linee programmatiche in allegato al mio curriculum professionale:

1) La parola d’ordine deve essere “normalizzazione”. Gli ultimi anni sono stati molto difficili.

2) Mi sarebbe piaciuto studiare il dossier “La Quiete”, a fini di una possibile trasformazione in RSA di lusso, anche in partnership con altre realtà del settore.

3) L’impegno per i nuovi membri sarà particolarmente gravoso, dato che dovranno operare gratuitamente. Anche per questo motivo avevo posto la condizione del ritorno di un direttore generale al Molina.

Aggiungo, inoltre, che sono favorevole a studiare il recupero del Politeama, magari in connessione con il Vittoria, e alla revisione complessiva del progetto di piazza Repubblica, dove si potrebbero studiare soluzioni davvero alternative (mercato coperto o spazio espositivo, uso frazionato della Caserma, più presenza dell’Università, ecc.). E concludo, in questo excursus politico, dato che le nomine sono sempre politiche, anche quando non appaiono come tali, con un ultimo suggerimento: almeno un evento di NU 2019 (se mai ci sarà una terza edizione) sia organizzato nei giardini del Molina e nel parco dell’Ospedale di Circolo. Anche questa è inclusione.

Buon lavoro a tutti e in particolare all’avv. Cirivello.

Mattia Colombo

