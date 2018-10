Il dono è ricchezza e gioia: una festa per raccontarlo

E’ stata presentata a Villa Aliverti l’edizione 2018 del Giorno del Dono, un’iniziativa che per il quarto anno viene promossa dalle associazioni di volontariato vedanesi in occasione della Giornata nazionale dell’Italia che dona.

«Oggi sembrano fare notizia solo odio e rancore, ma ci sono davvero tante persone che fanno del dono e della solidarietà la loro missione – ha detto il presidente dell’Avis vedanese, e coordinatore dell’iniziativa, Paolo Hénin – Vedano in questo è esemplare e con questa giornata vogliamo mettere in luce queste energie e la rete sottile ma forte che creano nella comunità».

Una rete che vede tra i suoi fili anche la scuola e l’amministrazione comunale, tasselli importanti di un’azione che interessa la comunità a tutti i livelli e ad ogni età. «E’ importante mostrare ai cittadini una realtà che a volte è fatta di tanto lavoro non visibile, ma di cui poi si colgono i frutti – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Marzia Baroffio – e in tempi come questi dove sembrano predominare paure e negatività, una giornata come questa è quanto mai importante».

Tra le presenze del DonoDay anche l’Istituto comprensivo Silvio Pellico, dove da anni l’incontro con le associazioni del volontariato è entrato nelle aule: «Il ruolo della scuola è importante – ha detto l’insegnante Cinzia Gallo – perché il dono e la solidarietà sono cose che si imparano già dall’infanzia e per noi sono fondamentali nel percorso educativo che completa la formazione scolastica».

Quest’anno l’iniziativa prevede anche un incontro pubblico con testimonianze sul tema del volontariato.

Il programma

Si inizia dunque mercoledì 3 ottobre, alle 21 a Villa Aliverti, con l’incontro “Il dono del volontariato” con esperienze e testimonianze a confronto. Ospiti della serata Rino Campioni, per sette anni presidente dell’Auser di Gallarate, e Andrea Menegotto, coordinatore provinciale di “City Angels Italia”.

Sabato 6 ottobre il “DonoDay 2018” si svolgerà in piazzetta della Pace dalle 10 alle 18. Saranno presenti banchetti e gazebo di una ventoina di associazioni di volontariato attive in paese, e parteciperà anche il Comune, con un punto informativo sulla donazione degli organi, dove sarà possibile anche firmare la proposta di legge popolare per la reintroduzione dell’educazione civica tra le materie obbligatorie nelle scuole italiane.

Oltre ad incontrare le associazioni vedanesi e a “toccare con mano” le molte energie che il volontariato mette in campo in paese, si potranno trascorrere diversi momenti di musica e intrattanimento, per grandi e per bambini.

Dalle 11 alle 12 si esibirà la “Anomala Brass Band“, mentre dalle 14 alle 15 la musica sarà quella di Daniele Dossi e Vito Trezza, nella formazione “Tritajaz“.

Dalle 15 alle 15.45 toccherà ai Cantavedano, con il loro repertorio di canti della canzone popolare italiana, seguiti da “I pizzicarelli” che trascineranno la piazza al ritmo travolgente della pizzica.

Infine, alle 16.30, “I rami di Fyo“, una street band dall’impronta soul blues e dal cuore sudamericano.

Nel corso della giornata saranno presenti quelli che ormai sono i beniamini di tutte le feste vedanesi, l’asinello e il pony del Centro di rieducazione equestre L’Arca del Seprio, mentre l’allegra banda di Cuorieroi per bambini eroi intratterrà i più piccoli con giochi, truccabimbi, sculture di palloncini e baby dance.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

QUI il programma con tutte le associazioni presenti