Due libri di Laura Veroni per un doppio “Te con l’autore”

Nuovo appuntamento con “Te con l’autore”, la rassegna organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona.

Domenica 28 ottobre, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona, la scrittrice varesina Laura Veroni presenta due suoi romanzi: “Concerto di morte” che si sviluppa nel genere del giallo classico e che ripropone il Pm Elena Macchi come protagonista, e “Il Ruolo”, un romanzo ambientato nel mondo della scuola e che ha come protagonista un giovane insegnante proveniente dal Sud inserito in una classe di Varese.

Due tematiche lontane tra loro ma che vedono Laura Veroni cimentarsi con grande abilità tra i due temi, uno dei quali, l’insegnamento, è il suo ambiente di lavoro quotidiano.

«Ci fa piacere ospitare Laura Veroni – dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione “Borgo antico” – e la novità della presentazione di due libri di genere e di situazioni così differenti è uno stimolo per tutti».

Laura Veroni è, innanzitutto, un’insegnante impegnata nella scuola primaria, autrice di romanzi e racconti che le hanno permesso di ottenere anche diversi premi letterari.

“Concerto di morte”, un libro freschissimo di stampa (esce nelle librerie il 25 ottobre e la prima presentazione sarà proprio a Castiglione Olona) vede il Pm alle prese con un caso che coinvolge un famoso pianista, la cui ex moglie viene trovata assassinata nel suo garage a Comerio. Ma l’omicida non si ferma e le sue trame coinvolgono anche il tranquillo paese di Marzio in un inverno gelido tra fiocchi di neve e ghiaccio.