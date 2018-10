Dà in escandescenze durante lo sfratto: evacuata palazzina

Sono decine le persone evacuate questa mattina dopo le 11 al civico 3 di via Angelo Dubini a Gallarate.

Il motivo risiede nel comportamento di un residente che ha dato in escandescenze nel corso di un’ingiunzione di sfratto, barricandosi all’interno della propria abitazione e minacciando di aprire il gas.

Sul posto (foto) le forze dell’ordine che hanno optato, in via precauzionale, per far sgomberare lo stabile di quattro piani in cui abitano una dozzina di famiglie.

Siamo di fronte al parcheggio dell’ospedale: sul posto polizia carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze.

La famiglia colpita dallo sfratto è composta da quattro persone, marito e moglie stranieri e due minori e abita al piano terra.

