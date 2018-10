Lo sfratto e il licenziamento dietro il gesto dell’uomo barricato in casa

Lo sfratto e il licenziamento, annunciato nei giorni scorsi dal centro commerciale dove lavorava. Sono i due elementi – concomitanti – che avrebbero spinto il 57enne residente di via Dubini a Gallarate a tentare il tutto per tutto per evitare di perdere la casa.

Galleria fotografica sfratto via dubini gallarate 4 di 6

Elementi frammentari, anche di fronte a una certa ritrosia a parlare degli altri condòmini, i vicini di casa. Alcuni preoccupati, altri irritati attendono per un’ora e mezza di poter rientrare in casa. E (come succede sempre) descrivono il 57enne come una persona normale. «Ma ci dicevamo solo ciao, niente di più» dice una vicina. «Cosa devo dire? Lo vedevamo, non sapevamo dello sfratto» aggiunge un altro. «Chissà cosa pensava di fare». Persone in gran parte straniere: la stessa famiglia sfrattata è tunisina, anche se “occidentalizzata”.

È stata la figlia poco più che ventenne a far ragionare il padre, insieme al negoziatore del Comando Provinciale dei Carabinieri. Alla fine il militare è entrato in casa solo, la figlia ha aspettato il padre all’esterno, capelli sciolti e trucco sfatto dalle lacrime trattenute nell’ora e mezza di tensione, dalle 11 alle 12.33. Una volta “arresosi”, il 57enne protagonista del gesto – lavatosi e cambiati i vestiti impregnati di benzina – è poi uscito con calma (a destra nella foto), è stato portato in caserma dei carabinieri.

Questa mattina si era presentato l’ufficiale giudiziario, insieme alla Polizia Locale, attivata per la gestione dell’operazione, mentre non erano coinvolti i servizi sociali. Lo sfratto è stato ora rinviato di qualche giorno.