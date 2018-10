Faceva prostituire una connazionale, denunciata 60enne

Aveva preso in affitto un appartamento in zona ospedale a Busto Arsizio dove faceva prostituire una donna di 48 anni, cinese irregolare in Italia e senza fissa dimora.

Nelle scorse ore i carabinieri di Busto Arsizio hanno deferito in stato di libertà per i reati di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento permanenza di clandestini sul territorio nazionale una donna anche lei cinese, di 60anni, residente a Milano, regolare, con diversi precedenti specifici alle spalle.

La “signora”, nei primi mesi dell’estate appena trascorsa, aveva preso in affitto un appartamento in città, e tramite annunci pubblicati su diversi quotidiani locali, anche online, procacciava clienti indirizzandoli all’appartamento, all’interno del quale la 48enne riceveva i clienti.

La 60enne è stata denunciata anche per aver favorito illecitamente la permanenza sul territorio nazionale della sua connazionale.

L’appartamento è stato posto sotto sequestrato. Al suo interno è stato rinvenuto numeroso materiale idoneo al “mestiere”.