A fuoco il tetto di una villetta

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 7 di questa mattina, domenica 28 ottobre, in via Cavour a Gornate Olona dove si è verificato l’incendio di un tetto. Per cause non ancora accertate, la copertura di una villetta di due piani ha preso fuoco che è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre automezzi: un’autopompa, un’autoscala e un autobotte.