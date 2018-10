Halloween e la caccia alle streghe

Mercoledì 31 ottobre alle ore 21.00 in Sala Consiliare Cesarina Briante, scrittrice, tratterà il tema della «Caccia alle streghe», in concomitanza con la festa di Halloween. Ingresso gratuito.

Una notte di Halloween che affonda nel passato del nostro territorio, alla riscoperta di usi e costumi, di mentalità, di antichi riti e di figure leggendarie. Una ricostruzione della vita nei secoli scorsi nell’area del Verbano in cui, come scrive la Briante, “la realtà si veste delle molte sfumature legate alla fantasia”.

Cesarina Briante è nata e vive a Somma Lombardo.

Appassionata di storia locale, di antropologia e culture antiche, si è impegnata negli anni a raccogliere informazioni sulla vita quotidiana e le usanze dei nostri avi, anche in relazione ai culti e ai costumi locali.

Allo studio delle procedure e tecniche di lavoro degli antenati affianca le leggende e nei suoi scritti o nel suo narrare la realtà si veste delle molte sfumature legate alla fantasia e al modo di pensare dei tempi passati.

Il materiale e le fonti da cui ha attinto notizie sono stati raccolti in anni di ricerca e provengono dalla tradizione orale, da documenti, da notizie ricostruite sui testi del passato, dall’iconografia.

È autrice di “Una Strega a Somma Lombardo” (ed. Macchione – 2017), “Misteri e Storie degli antichi borghi d’Insubria” (ed. Macchione – 2018), “La Strega del Verbano – Diario di una nobildonna in terre lombarde” (auto prodotto nel 2018): volumi in cui si racconta di luoghi, personaggi e mestieri del territorio varesino e ormai in gran parte persi nel tempo.

ORGANIZZANO:

Comune di Casorate Sempione, InformaGiovani

con il concorso della Cooperativa sociale NATURart (Krav Maga), dell’Associazione Arci Colpo d’Elfo e della scrittrice Cesarina Briante.