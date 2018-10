Incidente stradale nella notte a Besozzo: è successo intorno alle 2 di notte di domenica, in via Cadorna.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali alla carreggiata.

I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Ispra con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario: il ferito è un uomo di 54 anni, finito all’ospedale di Circolo in codice giallo.