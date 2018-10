La Busto Bpm parte bene in A1: ora testa all’Olympiacos

C’è subito la firma della Busto Bpm sul campionato di pallanuoto del Centenario. La squadra di Baldineti ha vinto la gara d’esordio al Foro Italico contro la Roma Nuoto con un netto 5-15 confermando così il pronostico della vigilia ma anche l’ottimo abbrivio di questa stagione sportiva.

Due i grandi protagonisti nel match giocato nella capitale: Di Somma e Luongo hanno messo a segno una tripletta ciascuno contribuendo in modo pesante al primo successo di questa Serie A1. Una vittoria fiorita fin dal primo periodo quando i Mastini si sono portati sul 4-0 con anche una doppietta di Casasola; due reti di Di Somma in avvio di secondo quarto hanno definitivamente spento le speranze dei romani, così la Sport Management ha potuto amministrare il punteggio senza grossi scossoni nella seconda metà di gara. Le reti dell’ex di turno Mirarchi e di Fondelli hanno poi arrotondato il punteggio.

«Buon approccio alla gara – ha detto coach Baldineti – Ciò ci ha permesso di iniziare con un rassicurante 4-0. I ragazzi erano molto concentrati e hanno giocato al meglio in una partita che non era comunque semplice anche perché giocare al Foro Italico è sempre particolare. Ora dovremo recuperare al più presto le energie mentali e fisiche per prepararci al meglio alla partita di contro l’Olympiacos».

Mercoledì 17 infatti è data da cerchiare in rosso sul calendario: alle “Manara” arriva la squadra campione d’Europa per l’esordio della Busto Bpm in Len Champions League. Una “prima” da brividi (ore 20,30) che però i Mastini si sono meritati con l’ottimo percorso effettuato nei preliminari.

I biglietti della gara saranno in vendita direttamente ai botteghini delle piscine con questi prezzi: 15 euro intero, 12 euro under 14.

ROMA NUOTO – BUSTO BPM SM 5-15

BUSTO BPM: Lazovic, Dolce, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli 1, Di Somma 3, Drasovic 1, Bruni, Mirarchi 1, Luongo 3, Casasola 2, Valentino 2, Nicosia. All.: Baldineti.