La sabbia diventa arte per la prima serata al nuovo auditorium

Le suggestive “Sabbie luminose” di “Sabbiolino cantastorie” hanno accompagnato l’inaugurazione del nuovo auditorium della scuola Don Macchi di Brebbia, nella serata di venerdì 26 ottobre.

Lo spettacolo è stato proposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Magni come occasione per presentare i lavori svolti all’interno dell’istituto e che rientrano in un importante complesso di interventi che il Comune sta mettendo in atto per migliorare lo stato e i servizi delle scuole del territorio.

Un nuovo “taglio del nastro” è già in vista: domenica 11 novembre sarà infatti ufficialmente presentata al pubblico la nuova biblioteca.