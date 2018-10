La Sestese dei tanti ex va al “Mari”

Quinta giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza. Sono quattro le squadre che si dividono il primo posto e che hanno intenzione di difenderlo domenica 7 ottobre (inizio gare ore 15.30).

Trasferta impegnativa per il Busto 81 in casa di un Fenegrò ferito ma sempre pericoloso. Il Legnano ospiterà al “Mari” la Sestese dei tanti ex. L’Accademia Pavese, guidata dall’ex Varese Paolo Grossi, farà visita alla Varesina, la Castellanzese invece proverà a tenersi stretto il primo posto anche a Ferrera Erbognone.

Alle spalle del primo gruppo, il Varese andrà a Castano Primo contro la Castanese, ancora a zero punti, mentre il Verbano viaggerà a Vigevano. Impegno casalingo per l’Union Villa contro un Mariano in buona forma; chiude la giornata la sfida tra Alcione e Ardor Lazzate.