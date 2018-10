La I.T.B. srl ricerca personale

La I.T.B. srl, azienda idraulica di Varese ricerca manutentore idraulico e idraulico civile/industriale.

Il candidato manutentore ha maturato esperienza tale da garantirgli autonomia e si occuperà di manutenzioni civili ed industriali, gestione centrali termiche e manutenzione caldaie e pompe di calore.

Non sono indispensabili ma ben accetti patentino FGas e patentino conduzione impianti termici.

Il candidato per la sezione civile/industriale ha maturato esperienza come operaio idraulico tale da garantirgli autonomia. Per la sezione industriale deve saper saldare a TIG.

I curriculum devono essere inviati all’indirizzo info@itbbianchi.it.

La I.T.B. Srl è nata negli anni Settanta per mano del Signor Luigi Bianchi che poi insieme ai figli Edoardo e Maurizio ha portato avanti questa realtà imprenditoriale varesina.

L’azienda opera nel settore idraulico, su impianti civili e industriali e negli anni ha maturato una particolare esperienza nel settore degli impianti alimentari e idrotermosanitari, di condizionamento, lavorazioni inox e carpenteria.

I.T.B. lavora da anni con le più importanti realtà aziendali della provincia (BTicino, Carlsberg, Lindt &Sprungli ed Eolo, solo per citarne alcune) e i suoi tecnici, altamente qualificati, si occupa anche dell’assistenza e manutenzione degli impianti, attraverso la stipula di contrattidi assistenza personalizzati.

L’azienda è in possesso della certificazione ISO 9001:2008, dell’ Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA) e della certificazione per l’attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del Regolamento (CE) N. 303/2008.

L’impresa oggi può contare sulla collaborazione di oltre trenta tra operai qualificati, impiegate, progettisti e collaboratori esterni, che vengono continuamente aggiornati e formati. Maurizio e Edoardo proseguono nella loro attività, mantenendo i contatti con i clienti storici e sviluppandone di nuovi per mantenere alto il prestigio della società.