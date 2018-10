Ladri e scassinatori seriali: due arresti in Canton Ticino

La Polizia cantonale e le Guardie di confine hanno arrestato oggi due cittadini marocchini, di 24 e 26 anni, residenti in Italia, con l’accusa furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

I due, insieme ad altri complici, sarebbero responsabili di diversi furti in esercizi pubblici e attività commerciali in Ticino, in particolare nel Luganese e nel Bellinzonese, nonché in altri cantoni svizzeri.

Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un’inchiesta per contrastare i furti con scasso nella regione.

Il fermo è avvenuto poco prima delle 11.30 presso l’area di servizio Bellinzona Nord a Galbisio, grazie ad un apposito dispositivo che ha permesso di tenere sotto controllo gli assi di transito verso sud, in particolare l’autostrada A2.

«L’operazione odierna – spiega una nota della Polizia cantonale – è scaturita da un lavoro d’indagine svolto nell’ultimo mese che ha evidenziato come i due uomini, unitamente a dei complici, sono i presunti autori di diversi reati. La perquisizione della loro vettura ha permesso inoltre di rinvenire probabile refurtiva».

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, danneggiamento e violazione di domicilio. L’indagine, coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas, dovrà pure appurare le eventuali responsabilità degli arrestati in relazione ad altri furti in negozi e ristoranti avvenuti in Ticino e nel resto della Svizzera.