Le temperature di questo strano autunno torneranno a rialzarsi

L’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, che aveva restituito un po’ di normalità a questo autunno cominciato in modo così anomalo, è destinato a durare poco. Già dalla giornata di mercoledì 24 ottobre è previsto nuovamente un rialzo delle temperature con massimo tra i 20 e i 24 gradi.

La previsione meteo è del Centro Geofisico Prealpino che mercoledì 24 vede clima soleggiato con nuvole addossate alle Alpi di confine e pochi passaggi nuvolosi sulla pianura. Vento forte in quota ma moderato in pianura.

Ancora più soleggiato giovedì 25 quando cesserà anche il vento con residuo favonio al mattino.

Le temperature, come detto, si alzeranno a partire da mercoledì sia per quanto riguarda le minime che le massime come si vede nel grafico del Centro Geofisico Prealpino:

Già lo scorso mese di settembre era stato il terzo più caldo da quando si registrano i dati con ben 4.6°C oltre le medie (1981-2010).