“Io leggo perché”: eventi e libri da donare alle scuole

Anche Varese partecipa a “Io leggo perché”, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana editori (Aie) con l’obiettivo di creare, sostenere e sviluppate le biblioteche scolastiche.

Si tratta di una grande raccolta libri che funziona come un gioco di squadra tra editori, istituzioni, librerie e cittadini che possono alimentare ciascuno un circolo virtuoso capace di portare centinaia di migliaia di nuovi libri nelle scuole.

Finora sono 350 mila i libri donati da Io leggo perché alle scuole di tutta Italia, ma questa terza edizione, in programma dal 20 al 28 ottobre, promette risultati ancora più incoraggianti, a cominciare dal numero delle adesioni: oltre 2 milioni gli studenti dai 3 ai 18 anni coinvolti (+61%) attraverso 9mila scuole aderenti all’iniziativa assieme a 2.130 librerie (Potere ai bambini, Ubik, La Feltrinelli e Mondadori quelle di Varese città), sparse su tutto il territorio nazionale (qui l’elenco completo).

COME PARTECIPARE

Tutti i cittadini appassionati e responsabili sono chiamati in libreria, tra il 20 e il 28 ottobre 2018, per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una scuola (statale o paritaria) dell’infanzia, primaria o secondaria di primo o di secondo grado gemellata con la libreria stessa, scegliendo un titolo che ritengono immancabile in una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti e disponibile in libreria, oppure in base alle proprie preferenze.

Al termine della raccolta, gli Editori aggiungeranno ai volumi donati altri 100.000 mila libri da distribuire a marzo 2019 alle biblioteche scolastiche che ne faranno richiesta attraverso il portale, e in base al numero di libri donati.

SCOPO

Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, fin dalla più tenera età. Per questo arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti significa far crescere nuovi lettori. E l’iniziativa funziona, a giudicare dalle risposte fornite dalle scuole che hanno partecipato alla precedente edizione.

EVENTI

Ad accompagnare le donazioni, nella settimana dal 20 al 28 ottobre, scuole e librerie promuovono eventi ed iniziative gratuite a marchio “Io leggo perché”:

“Io leggo perché leggere dà potere ai bambini”

Giovedì 25 ottobre dalle ore 15.30 presso la libreria Potere ai bambini di via Robbioni 39I piccoli lettori che vorranno donare un libro alla propria scuola nel corso del pomeriggio avranno la possibilità di ricevere un piccolo regalo e di ascoltare tante storie con le letture animate dalle libraie.

“Novels, Movies & Finger Food”

Sabato 27 ottobre dalle ore 15:00 alle 19:00 presso la libreria Feltrinelli di corso Moro 3

Gli allievi del collegio De Filippi presenteranno tante storie, dai grandi romanzi alle loro trasposizioni cinematografiche, proiettando i video in cui gli stessi ragazzi mostreranno come preparare finger food ideati ed abbinati alle storie presentate. Con gustosa dimostrazione pratica in diretta, da gustare sfogliando libri.