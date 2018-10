Monossido di carbonio, famiglia finisce in ospedale

Una famiglia di Gorla Minore è finita in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. I quattro, due adulti e due minori, dopo i primi malori hanno avuto la forza di contattare i soccorsi e far scattare tutti i dispositivi necessari in queste situazioni. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con un’autopompa e gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (nucleare biologico chimico radiologico) che insieme al personale sanitario hanno soccorso la famiglia ed effettuato i rilievi strumentali nell’abitazione. I quattro sono stati tutti trasportati in ospedale e sono fuori pericolo.