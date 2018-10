Open day allo Studio Vita Vera di Azzate

Sabato 20 ottobre, dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:30, open day allo Studio Vita Vera di via Nazario Sauro 16 ad Azzate.

La partecipazione all’open day è gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione (e in quel momento potrete scegliere tra mattina e pomeriggio), chiamando o scrivendo al numero 391 4023013. Durante la giornata verranno presentati i servizi dell’area psicologica per adulti, bambini e adolescenti, logopedia e strategie e metodo di studio.

Lo Studio VitaVera vuole essere la risposta alla necessità di avere un luogo dove trovare ascolto e una risposta al bisogno di cura, attenzione e presa in carico che oggi emerge nelle persone.

I professionisti che operano all’interno dello studio sono altamente qualificati e si tengono in costante aggiornamento per offrire un servizio personalizzato di presa in carico del singolo individuo.

Ciò che caratterizza lo Studio VitaVera è il lavoro in sinergia tra professionisti, per poter offrire un servizio completo e volto al benessere della persona.

Innumerevoli sono i servizi proposti, a partire dal supporto psicologico e psicoterapia rivolti all’ adulto, alla coppia, a bambini, adolescenti e alla famiglia.

L’èquipe dello studio è accreditata per la valutazione e la certificazione diagnostica valida a fini scolastici dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), prevedendo trattamenti specifici in base alla difficoltà emersa.

Lo Studio propone lavori di gruppo per strutturare un metodo di studio e strategie funzionali al raggiungimento del risultato.

Oltre a questa area clinica di presa in carico della persona, nello Studio è presente una parte dedicata alla gravidanza e al post parto. I professionisti che operano allo studio VitaVera si occupano dell’accompagnamento della donna nella gravidanza, nel delicato periodo post parto e nel rapporto mamma-bambino.

Per le future mamme e per le neo mamme non mancano corsi di GymMom, yoga in gravidanza, yoga mamma bambini, e altri corsi e proposte dedicate, serate a tema per avere un momento di dialogo e confronto con i professionisti che operano nello Studio o con gli altri genitori, futuri genitori o neo genitori.

Per completare l’offerta dedicata alla maternità e al mondo neonatale, un’ostetrica, una psicologa, una massoterapista, una nutrizionista e un’osteopata sono a disposizione per offrire consulenze personalizzate.