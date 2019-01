Open day area maternità allo Studio VitaVera di Azzate

Sabato 26 gennaio, open day dell’area maternità dello Studio VitaVera di Azzate (via Sauro, 16), che ha aperto le sue porte oltre un anno fa e che vuole dare a tutte le neo mamme o le future mamme, la possibilità di conoscere le attività già in programma presso la struttura.

Galleria fotografica Studio VIta Vera 4 di 4

La partecipazione all’open day è libera e gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione per poter riservare il proprio posto alle prove dei corsi in programma durante tutta la giornata, chiamando o scrivendo al numero 391 4023013.

Durante la giornata verranno

presentati i servizi dell’Area Maternità e ci saranno alcuni incontri informativi dedicati alle mamme in attesa o alle mamme che hanno partorito da poco.

Programma

Mattina (gravidanza)

Dalle 10 alle 10:30, prova gratuita di ginnastica in gravidanza con l’insegnante, Roberta Anselmi

Dalle 10:30 alle 11, incontro informativo “Corpo e benessere in gravidanza”

Dalle 11:30 alle 12, prova gratuita di yoga in gravidanza con l’insegnante Caterina Fidanza

Dalle 12 alle 12:30, incontro informativo con la nutrizionista Marianna Sasso, “Alimentazione in gravidanza e allattamento”

Pomeriggio (Post parto)

Dalle 15 alle 15:30, prova gratuita GyMom con l’insegnante, Roberta Anselmi

Dalle 15:30 alle 16, incontro informativo “la ripresa dopo il parto-il taglio cesareo, diastasi addominale e pavimento pelvico”

Dalle 16 alle 16:30, prova gratuita di “movimento in fascia”

Dalle 16:30 alle 17, incontro informativo “Lo svezzamento”

Ore 17:30, aperitivo

Per tutte le partecipanti ci saranno degli omaggi. Durante tutta la giornata saranno presenti l’artista Arianna Colombo, che dipingerà il pancione delle future mamme con la tecnica del Belly Painting, e la fotografa Monica Burraschini che scatterà foto ricordo alle mamme insieme ai loro cuccioli, con una stampa omaggio.

All’evento sono invitati anche tutti i papà ed eventuali fratelli più grandi, per far partecipare l’intera famiglia.

Per ogni informazione sulle attività dello Studio VitaVera è possibile visitare il sito internet oppure mettere “mi piace”alla pagina Facebook

.