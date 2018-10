Pier Cortese in concerto al cineteatro Martegani

Domenica 14 ottobre, il Cineteatro “Padre Giacomo Martegani” di Cairate ospiterà lo spettacolo illustrato LITTLE PIER – Lasciateci la fantasia.

Little Pier nasce da un’idea del cantautore romano Pier Cortese che ha messo in musica alcune storie mirate a sensibilizzare il giovane pubblico (dai 3 ai 99 anni di età!) a temi importanti come il rispetto per il prossimo e per la natura. Contemporaneamente all’esecuzione delle canzoni, l’artista Pepita Matita realizzerà sul momento le illustrazioni dei brani. Lo spettacolo nasce dal disco “Lasciateci la fantasia”, che ha visto l’artista romano Pier Cortese – in questo progetto, appunto Little Pier – collaborare con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco.

A rendere innovativo e unico nel suo genere questo incontro la formula del “concerto illustrato”: musica e parole saranno infatti accompagnati dall’illustratrice “Pepita Matita”, che, contemporaneamente all’esecuzione dei brani, darà vita ai personaggi delle canzoni attraverso disegni proiettati dal vivo durante lo show.

Sul palco, insieme a Little Pier e alle illustrazioni di Pepita Matita, il musicista Walter Monzi della Carillon Accademia scuola di musica di Battipaglia direttore del Coro di bambini omonimo che, quando possibile, accompagna Little Pier dal vivo, oltre che nei suoi dischi.

Cantautore, musicista e produttore romano, Pier Cortese ha all’attivo due album solisti pubblicati da Universal Music, “Contraddizioni” (2006) e “Nonostante tutto continuiamo a giocare a calcetto” (2009). A seguito di prestigiosi riconoscimenti (premio “Mia Martini”, “Musicultura”, “Giffoni Festival”) esperimenti e incursioni tra musica e cucina (“Stelle e Padelle” – All Music – con Flavia Cercato ) e un’ intensa attività live, stringe numerose collaborazioni tra cui Planet Funk, Simone Cristicchi, Mondo Marcio, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro e Marco Mengoni.

La durata dello show è di circa un’ora. L’ingresso è gratuito. E’ consigliata la prenotazione scrivendo a cimicerecords@gmail.com indicando nomi, cognomi e numero posti

IL CARTELLONE COMPLETO:

14.10 – ore 16.00 – Cineteatro “Padre Giacomo Martegani”, Cairate

20.10 – ore 16.00 – Sala Argentia Cinema Teatro, Gorgonzola

21.10 – ore 16.00 – Cineteatro San Giovanni Bosco, Gessate

27.10 – ore 15.30 – Cinema Rondinella, Sesto San Giovanni

28.10 – ore 16.00 – Teatro San Paolo, Milano

04.11 – ore 16:30 – Cineteatro Sacro Cuore, Busto Garolfo

10.11 – ore 16.00 – Cinema Teatro Cristallo, Cesano Boscone

11.11 – ore 16.30 – Cinema Teatro Lux, Busto Arsizio

25.11 – ore 15.30 – Sala Gregorianum, Milano

02.12 – ore 17.00 – Sala della Comunità L’OASI, Locate Triulzi 09.12 – ore 16.00 – Cineteatro Edelweiss, Besana Brianza

16.12 – ore 16.00 – Centro Asteria, Milano