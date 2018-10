Problemi di scrittura? Arriva il Metodo Primavera

L’Associazione Amici di Filippo organizza una conferenza per aiutare genitori e insegnanti di bambini con difficoltà di scrittura.

Si parlerà del Metodo Primavera: Susanna Primavera, la studiosa di grafologia, spiegherà il suo innovativo metodo didattico pensato per i bambini della scuola primaria con difficoltà di scrittura.

Si parte dallo sviluppo del gesto grafico per impostare di conseguenza un corretto apprendimento della scrittura. Il metodo è una proposta pedagogica preventiva mirata al problema della disgrafia che spesso è concausa della dislessia. L’incontro è fissato per venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 21 nella Biblioteca Civica di Bodio Lomnago ed è per tutti, non solo insegnanti e operatori del mondo della scuola, ma anche per tutti i genitori attenti allo sviluppo della personalità dei bambini attraverso lo strumento della scrittura. L’ingresso è libero