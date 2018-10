Ricettazione, denunciato un 48enne

Prova a rivendere oggetti rubati a chi aveva subito il furto, ma gli va male e viene denunciato per ricettazione.

I Carabinieri della Stazione di Carnago, al termine di una rapida indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 48enne di Malnate già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini in seguito ad un furto in abitazione consumato domenica pomeriggio ai danni di un cittadino di Carnago. I ladri, dopo essersi introdotti nell’abitazione forzando una porta secondaria, avevano sottratto alla vittima un computer ed altri oggetti di uso quotidiano.

Nella giornata di ieri l’indagato – accreditandosi come colui che aveva “recuperato” il maltolto – ha contattato la vittima sul luogo di lavoro proponendogli la restituzione del “bottino” in cambio di una ricompensa in denaro, ma è stato identificato e rintracciato dai Carabinieri.

Agli investigatori l’indagato ha raccontato una versione dei fatti inverosimile. Sottoposto a perquisizione domiciliare, l’intera refurtiva è stata trovata all’interno del garage e successivamente restituita al legittimo proprietario.