Rigata in stazione l’auto dell’assessore Broli

Vandali contro l’auto dell’assessore ai Servizi Sociali Chiara Broli. L’esponente della giunta del sindaco Gian Luigi Cartabia nel fine settimana ha trovato nuovamente la propria vettura danneggiata. È successo nel weekend nel parcheggio dello scalo ferroviario cittadino dove l’assessore lascia l’auto quando va al lavoro a Milano.

Oltre alla carrozzeria rigata Broli ha trovato anche alcuni messaggi di insulti. Non è purtroppo il primo raid tanto che l’assessore ha deciso di non riparare più l’auto: «È una grande amarezza vedere con quanta cattiveria siamo costretti a vivere» ha commentato Broli.

Assolutamente oscure le motivazioni di tanto accanimento: si è pensato ai problemi di parcheggio dello scalo ferroviario, visto che in alcune circostanze le critiche hanno riguardato il posteggio dell’assessore, ma in genere gli insulti sono più generici. L’assessore Broli ha già presentato diverse denunce contro ignoti per i danni subiti.