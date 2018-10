Rovera “colpisce” a Barcellona e resta in corsa per il titolo

Rovera chiama, Andlauer risponde e Güven non sta a guardare. I tre grandi protagonisti del Porsche Carrera Cup France non deludono le aspettative e nel weekend di Barcellona si confermano i piloti più forti del (nutrito) lotto che partecipa al monomarca transalpino.

Una vittoria a testa per il varesino e per il leader della classifica generale, con il turco (un terzo e un secondo posto) a fare da terzo incomodo e a tenere viva l’incertezza sul campionato a una tappa (e due gare) dalla conclusione.

Nella città catalana il “nostro” Rovera è stato grande protagonista di Gara1: il portacolori dello Tsunami RT ha ottenuto la pole position e dominato la prova dal semaforo alla bandiera a scacchi nonostante gli attacchi portati dai rivali. Terzo successo stagionale in questo campionato per Rovera che ha preceduto nell’ordine Andlauer, Güven, Chevalier e Hasse-Clot.

Niente male per un pilota all’esordio in questa categoria al Montmelò, pista di Formula Uno “frequentata” solo nelle serie giovanili da Alessio che poi in Gara2 ha centrato un altro podio, questa volta alle spalle di Andlauer e Güven. Risultati che lasciano i giochi aperti in vista dell’appuntamento conclusivo, quello tra il 12 e il 14 ottobre a Le Castellet dove Andlauer proverà ad amministrare il vantaggio su un arrembante Rovera, che dovrà però guardarsi alle spalle da Güven.

«Alla prima volta qui su una Porsche, in un contesto competitivo e su un tracciato tecnico come quello spagnolo, abbiamo dimostrato di esserci e di potercela giocare fino in fondo. Questo era l’obiettivo primario e sono davvero contento della competitività con la quale siamo sempre stati ai vertici – ha spiegato Rovera al termine del weekend – Gara 1 è stata una battaglia con il coltello fra i denti fino alla fine, bellissima: una vittoria davvero sudata, frutto anche di un perfetto lavoro di squadra iniziato nelle libere e continuato con la pole position. Anche in gara 2 siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a balzare davanti. Poi un po’ di sottosterzo non mi ha permesso di spingere oltre. In ogni caso il podio significa ancora punti importanti che ci consentono di tornare da Barcellona con il sorriso».