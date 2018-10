Sette anni fa la morte del “Sic”, Marco Simoncelli

Sette anni fa moriva Marco Simoncelli. Gli fu fatale una caduta durante il Gp della Malaysia, il 23 ottobre 2011: la scivolata, la moto che resta in mezzo alla pista, Colin Edwards e Valentino Rossi che non riescono ad evitarlo e lo travolgono con le loro moto. Immagini viste e riviste, che ormai sono storia.

Nato a Cattolica il 20 gennaio 1987, ma residente a Coriano (Rimini), il “Sic” era uno dei piloti più promettenti del circuito: cominciò giovanissimo, diventando campione europeo della 125 nel 2002, anno nel quale debuttò nel mondiale 125 nella gara di Brno in Repubblica Ceca. Il primo campionato completo per Simoncelli fu nel 2003; nel 2008 vince il titolo iridato a Sepang, la pista dove si consumerà la tragedia pochi anno dopo.

Diplomato in gestione delle comunità alberghiere, schietto e disponibile, in pista era un combattente, pilota dal fisico imponente, mentre fuori era un guascone sempre col sorriso sulle labbra. In tantissimi, addetti ai lavori e appassionati, lo hanno voluto ricordare a sette anni dalla tragedia.