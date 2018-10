Si ride con Cyrano De Bergerac al Teatro Nuovo

Cyrano De Bergerac torna in teatro in chiave comica. Il Teatro Nuovo Madonna in Campagna di Gallarate ospiterà sabato 27 ottobre 2018 alle ore 21 lo spettacolo “Cyrano De Bergerac… in salsa comica” dell’Associazione Culturale Ronzinante per la regia di Valentina Bucci, con Giuliano Gariboldi, Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli.

L’opera tratta le vicende dell’omonima opera francese seguendone fedelmente trama, ma arricchendola di imprevisti grotteschi. Il

celebre poeta e spadaccino dal naso lungo e i personaggi con cui si troverà ad interagire, dalla cugina Rossana al rivale De Guiche, diventeranno protagonisti di una commedia comica. Il risultato è uno spettacolo ricco di colpi di scena, tra assurdi duelli con la spada e dialoghi irriverenti.

Lo spettacolo è scritto e prodotto dall’Associazione Culturale Ronzinante, nata a Lecco nel 2001 da un gruppo di giovani interessati al teatro e a promuovere attività culturali sul territorio. Dai primi spettacoli basati sulle opere classiche di Godot, Goldoni o Shakespeare, si sono dedicati, in tempi più recenti, alle rivisitazioni delle stesse in chiave comica. In parallelo,

l’associazione si dedica alla sensibilizzazione sociale e alle tematiche storiche e realizza corsi e laboratori di teatro per adulti

e bambini.

La stagione del Teatro Nuovo prosegue sabato 10 novembre, sempre alle 21, con “Pagamento alla consegna”, commedia brillante di Michael Cooney, proposta dalla Compagnia “La lampada”, per la regia di Christian Muggiana