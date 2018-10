A spasso con la marijuana, arrestato

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Besozzo e Gavirate, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne cittadino extracomunitario del Gambia, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale, accusato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno controllato il 22enne mentre transitava a piedi a Gavirate in via Vicolo dei Signori. Perquisito, è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, che portava con sé nel giubbotto.

A casa i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Varese a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.