Taldone accompagna Palumbo e Comi alla “scoperta” del Luinese

Una giornata completamente dedicata all’ascolto delle necessità e delle istanze del nostro territorio in compagnia di due illustri ospiti: l’onorevole Lara Comi, eurodeputata e vicepresidente del Gruppo PPE a Strasburgo ed il Consigliere regionale Angelo Palumbo, Presidente della quinta Commissione Territorio ed Infrastrutture di Regione Lombardia. Una giornata densa di appuntamenti per dialogare ed approfondire questioni, cercare soluzioni, raccogliere richieste e proposte direttamente dalla popolazione, dai suoi amministratori, dai rappresentanti di varie associazioni, da commercianti ed imprenditori. Ritrovo nel primo pomeriggio presso il Comune di Cuveglio con il Sindaco Giorgio Piccolo, il Presidente della Comunità Montana Francesco Paglia ed alcuni Consiglieri comunali tra cui Carlo Molinari, Giuseppe Arturi e Paolo Enrico ed il Dirigente luinese di Forza Italia Piero Carletti. Durante l’incontro si è parlato delle questioni più attuali del nostro territorio tra cui il frontalierato, l’ambiente, le infrastrutture e le risorse da mettere a disposizione, con la promessa di rivedersi al più presto per definire meglio le opportune strategie d’intervento.

Successivamente visita ad alcune belle e produttive realtà commerciali di Cuveglio. In seguito visita alla società sportiva Canottieri di Luino e ed incontro con il Presidente Luigi Manzo, il suo staff e tanti ragazzi che negli anni hanno reso speciale questa blasonata realtà sportiva luinese. A seguire ritrovo presso Piazza Piave di Voldomino superiore-Luino per un breve incontro con la popolazione, a testimonianza di quanto fondamentali siano le frazioni nell’economia complessiva di una città. Successivamente visita presso la sede Anffas di Luino per parlare con il Presidente Valentino Verni ed i suoi collaboratori. Visita poi all’Associazione di promozione sociale Parco villa Hussy, per un saluto ai nostri concittadini meno giovani, in compagnia del Presidente Antonio Trivellato. A seguire incontro con il Direttore del Liceo musicale Dario Capitanio che da anni porta avanti, oltre ai normali corsi musicali, anche particolari progetti di musica per ragazzi con disabilità. L’onorevole Lara Comi, insieme al sottoscritto e al Consigliere regionale Angelo Palumbo, ha poi voluto visitare alcune felici realtà imprenditoriali e commerciali luinesi, mettendosi a completa disposizione in relazione al proprio ruolo istituzionale. Palumbo ha garantito disponibilità completa a sostenere il territorio in relazione a tematiche di competenza regionale. A completamento di una proficua giornata d’incontri cena presso la Colonia Elioterapica di Germignaga in occasione della 32a Foundation Dinner organizzata dalla Croce Rossa di Luino.

Giuseppe Taldone consigliere provinciale