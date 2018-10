In trasferta a Reggio con “Il basket siamo noi”

Tornano le trasferte organizzata dal trust “Il Basket Siamo Noi”: l’associazione di tifosi biancorossi organizza il viaggio in pullman a Reggio Emilia in occasione della partita tra la Grissin Bon e la Openjobmetis in programma domenica 4 novembre con contesa iniziale fissata per mezzogiorno in punto.

I supporters di Ferrero e compagni si ritroveranno al palasport di Masnago alle 7,15 e partiranno alla volta della città del Tricolore alle 7,30.

L’arrivo a Reggio Emilia è previsto per le 11: il tempo di entrare al PalaBigi e alle 12 prenderà il via la partita di basket. Ritorno a seguire la gara. (nella foto in alto il trust in trasferta a Bologna lo scorso anno)

Partecipare alla trasferta costerà 40 euro per gli associati al trust, 45 euro per i non soci. Chi intende partecipare dovrà prenotare entro mercoledi’ 31 ottobre, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. La quota di iscrizione andrà saldata direttamente sul pullman.