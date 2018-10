Tre Valli: tutto quello che dovete sapere su viabilità e bus a Varese

Torna il trittico della Tre Valli Varesine e tornano le variazioni alla viabilità.

Le gare ciclistiche si svolgeranno il 6 ottobre con la Cronometro Individuale – 3° Gran Fondo Tre Valli Varesine, il 7 ottobre con la “Gran Fondo E Medio Fondo” e il 9 ottobre con la gara “regina” per professionisti: la “Tre Valli Varesine”.

Ecco le indicazioni per la viabilità nei giorni delle corse:

SABATO 6 OTTOBRE: “CRONOMETRO INDIVIDUALE – 3° GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE”.

La giornata di sabato 6 ottobre coinvolgerà la categoria amatori nella “Cronometro Individuale – 3° Gran Fondo Tre Valli Varesine”. La manifestazione comporterà la chiusura del traffico dalle 14.00 di venerdì 5 ottobre 2018 fino alle 22.00 di sabato 6 ottobre della via Largo Martiri della Libertà, per tutta la sua estensione.

Dalle 12.00 alle 20.00 di sabato 6 ottobre 2018 saranno invece chiuse al traffico via Albani, nel tratto compreso tra largo Martiri della Libertà e via Galileo Ferraris, via G.Ferraris, nel tratto compreso tra via Albani e via Butti e nel tratto compreso tra viale Valganna e via Butti,via Butti per tutta la sua lunghezza, viale Valganna, nel tratto compreso tra viale Ippodromo e la rotatoria viadotto Valganna (ss.712),viadotto Valganna ss.712, nel tratto compreso tra viale Valganna e via Vanetti, via Appiani, nel tratto compreso tra largo Bettola vecchia e via Albani e via Galdino da Varese, nel tratto compreso tra il civico 18 e via Albani.

Domenica 7 ottobre, nel corso della manifestazione ciclistica “Gran Fondo e Medio Fondo”, sarà chiusa dalle 00.00 alle 22.00 di domenica 7 ottobre 2018 via Sacco per tutta la sua lunghezza.

Dalle ore 3:00 alle 18.00 di domenica saranno chiuse anche via Marcobi, via XXV Aprile e Largo Sogno per tutta la loro lunghezza, via Bernascone, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Carrobbio e nel tratto compreso tra via San Francesco d’Assisi e via Sacco, piazza Monte Grappa, per tutta la sua estensione (lato rotatoria) e nel tratto compreso tra via Carrobbio e via San Francesco D’Assisi, via Sanvito Silvestro, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Sacco e via Staurenghi, nel tratto compreso tra via Sempione e via Sacco, eccetto veicoli residenti e di quelli diretti in proprietà privata, mezzi di soccorso, forze dell’ordine.

La chiusura del traffico includerà dalle ore 6:30 alle ore 18.00 anche via Veratti, piazza Beccaria, nel tratto compreso tra via Veratti e viale Aguggiari, viale Aguggiari, nel tratto compreso tra piazza Beccaria e viale Ippodromo, viale Ippodromo, viale Valganna, nel tratto compreso tra viale Ippodromo e la rotatoria viadotto Valganna (ss.712), via Vigevano, nel tratto compreso tra la rotatoria sp. 1 e via Macchi, via Macchi, nel tratto compreso tra la via Vigevano e via Dezza, via Dezza, nel tratto compreso tra via Macchi e via Maestri del Lavoro, via Maestri del lavoro, nel tratto compreso tra via Dezza e piazza Bossi, piazza Bossi, nel tratto compreso tra via Maestri del Lavoro e via Daverio, via Daverio, nel tratto compreso tra piazza Bossi e via Trentini, via Daverio (rotatoria COOP), via Trolli, largo Talamoni, via Corridoni, nel tratto compreso tra largo Talamoni e via Trentini, via Trentini, largo A. Ferrarin, via Ghiringhelli, piazza Libertà e via B. Marcello.

Le vie Veratti, Aguggiari, Ippodromo e viale Valganna saranno riaperte al termine del passaggio dell’ultimo ciclista, intorno alle 11.

LE VARIAZIONI DEI BUS ALLA GRAN FONDO

Autolinee Varesine, inoltre comunica quanto accadrà sabato 6 e domenica 7 ottobre ai bus.

Sabato è infatti prevista la “cronometro GranFondo” lungo la Valganna: per questa ragione, la linea urbana P si attesterà, dalle 12 in avanti, alla rotonda Valganna/Ippodromo, senza poter raggiungere il capolinea di Olona. Gli autobus extraurbani per Luino e Ponte Tresa (linee N10/N11) perdono invece le corse delle 14.25 e 16.25 dai tre capolinea, mentre le altre corse pomeridiane allungano il proprio itinerario transitando dal Brinzio, per poi tornare sul percorso regolare presso il paese di Ganna.

Più sostanziose le modifiche previste per domenica 7 ottobre, giorno della GranFondo. A causa delle reiterate chiusure in più zone del Varesotto, le linee extraurbane N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) e N21 (Varese-Osmate) non potranno effettuare servizio, mentre quelle per Luino e Ponte Tresa avranno inizio solamente dopo le 13.

In città, ciascuna delle linee urbane viene divisa in due tronconi, in quanto nessun autobus potrà transitare dal centro cittadino (asse via Vittorio Veneto-corso Moro-via Marcobi-via Sacco) sino alle 18.

I tratti maggiormente condizionati sono quelli da Calcinate del Pesce/Schiranna/Bobbiate per il centro (linea N) e da Corridoni/Casbeno per il centro (linea B), entrambi sospesi sino alle 18.

Per il resto, i bus provenienti da Belforte, San Fermo, Olona, Bizzozero viale Borri, Bizzozero Nabresina e Sangallo (quest’ultimo solo dalle ore 11) si fermeranno alla stazione FS; quelli provenienti da Avigno, Montello, Velate e Sacro Monte si attesteranno invece tra la Brunella e piazza Beccaria, a seconda della fascia oraria (il comparto Beccaria-Aguggiari viene infatti riaperto al traffico alle ore 11).

Dunque, per chi ha la necessità di recarsi al Sacro Monte, la fermata di partenza è quella della Brunella sino alle 11, e quella di piazza Beccaria (col regolare passaggio da viale Aguggiari) dopo le 11.

Infine, la linea A sarà attiva sul tratto Capolago-stazione FS sino alle 11: dalle 11 in avanti, invece, la linea potrà raggiungere anche il capolinea di Biumo Superiore, pur transitando da viale Valganna anziché dall’itinerario regolare.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE: LA VIABILITA’ CON LA TRE VALLI VARESINE

Martedì 9 ottobre si svolgerà la storica Tre Valli Varesine che giunge quest’anno alla sua 98esima edizione. La gara partirà dal comune di Saronno e l’arrivo è previsto in via Sacco a Varese.

La chiusura del traffico nella zona urbana di Varese includerà via Sacco dalle 6.00 del giorno 9 ottobre 2018 per tutta la sua lunghezza. Da via San Francesco invece sarà vietata la svolta a sinistra dalle 12.00 in via Bernascone direzione incrocio via Sacco – via Veratti.

L’ingresso a Varese da Saronno: i ciclisti entreranno nel territorio varesino dalla via provinciale Rasa intorno alle 13:30. Le strade coinvolte dal percorso verranno chiuse indicativamente verso le 13.00. LE STRADE RIAPRIRANNO PROGRESSIVAMENTE A PARTIRE DALLE 17.30 AD ESCLUSIONE DI VIA SACCO, VIA MARCOBI, VIA BERNASCONE E PIAZZA MONTE GRAPPA CHE INVECE VERRANNO RIAPERTE DOPO LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO.

Strade coinvolte dal percorso in entrata a Varese:

Ingresso nel territorio Comunale di Varese tra le 13.30 e le 13.50 proveniente dal Comune di Brinzio percorrendo la via Provinciale Rasa, indi come da percorso di seguito indicato: via Provinciale Rasa, via Virgilio, piazza Milite Ignoto, viale Aguggiari, via Manin, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Bolchini, piazza Ferrucci, via Caracciolo, via Sanvito Silvestro, via Campigli, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco

Inizio circuito 1° giro (tra le 13.45 e le 14.05) via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marcobi, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, via Montello, via Marzorati, largo Unicef, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito Silvestro, via Piemonte, via Giordani, largo della Pesa, via Valle Luna, via Del Molino, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del Lavoro, piazza Bossi, via Daverio, rotatoria di via Daverio (altezza COOP), via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazza Libertà, viale XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco (ripetizione del 1° giro per ulteriori 5 volte).

Inizio circuito 7° giro (tra le ore 15.30 e le ore 16.05) via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marcobi, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, via Montello, via Marzorati, largo Unicef, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito Silvestro, via Piemonte, via Giordani, largo Della Pesa, via Valle Luna, via del Molino, via Vigevano, SP1 Lungolago di Calcinate, rotatoria SP1/via Ettore Ponti, via Ettore Ponti, ingresso nel territorio Comunale di Casciago percorrendo via Ettore Ponti, via Maroni, via Manzoni (attraversamento passaggio a livello), via Mazzini, via Angela e Felice dell’Acqua, via Sant’Agostino, via Vittorio Emanuele II, immissione su SS394 via Matteotti, largo Grilli, rientro nel territorio Comunale di Varese percorrendo via Caracciolo, via Sanvito Silvestro, via Campigli, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco (ripetizione del 7° per ulteriore 1 volta).

Al termine dell’ 8° giro arrivo in via Sacco per termine gara (previsto tra le 16.25 e le 17.15).

Ancora non sono note le variazioni ai bus nella giornata della Tre Valli