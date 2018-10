Autolinee Varesine, le modifiche per la Tre Valli

Nel pomeriggio di martedì 9 ottobre, le modifiche alla viabilità connesse con la fase finale della Tre Valli Varesine presentano ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale.

Il principio di fondo è che, nel pomeriggio almeno sino alle ore 17.30, nessun autobus può transitare dal centro cittadino, ovvero da via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco, via Veratti e piazza Beccaria. Off-limits per gli autobus anche via Sanvito Silvestro, via Crispi e il comparto da Casbeno verso il lago.

PULLMAN EXTRAURBANI

Per quanto riguarda i pullman extraurbani, quelli diretti a Luino e Ponte Tresa (linea N10/N11) effettuano un percorso alternativo tra il capolinea di piazzale Kennedy e viale Valganna, dalle 13 alle 17.30; nella medesima fascia oraria, la N20 per Angera/Sesto Calende ha origine da Masnago Esselunga, mentre la N21 per Osmate parte dalla Schiranna.

LINEE URBANE

Le linee urbane di Varese città subiscono variazioni ancora più significative, in tal caso nella fascia oraria dalle 12.30 alle 17.30. I bus provenienti da Belforte, San Fermo, Olona, Bizzozero e Sangallo si attestano alla stazione FS, da cui ripartono verso i suddetti capolinea.

La linea C riesce a mantenere il suo percorso da Bizzozero Nabresina al Sacro Monte, ma tra la stazione FS e viale Aguggiari deve effettuare un itinerario alternativo evitando appunto il centro; discorso pressoché identico per la linea A, che raggiunge comunque i due capolinea di Capolago e Biumo Superiore.

Il comparto di Masnago viene invece servito da un apposito autobus, con una corsa all’ora sia dalla stazione FS, sia da Velate: il pullman transita anche da Avigno, dalla zona del Palasport e poi raggiunge la stazione attraverso viale Aguggiari, proprio perché tanto via Crispi, quanto via Sanvito non possono essere percorse.

Sempre tra le 12.30 e le 17.30, completamente fermo il servizio sulla linea di area urbana M (Varese-Morosolo), così come i tratti da/per Calcinate del Pesce-Schiranna-Bobbiate (linea N), Calcinate degli Orrigoni (linea Z), Casbeno-via Corridoni (linea B), Montello-Scuola Europea (linea H).