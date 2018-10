Tre Valli Varesine, le scuole chiuse martedì 9 ottobre

In occasione del passaggio a Varese della 98° Tre Valli Varesine in programma martedì 9 ottobre che interesserà il territorio comunale di Varese e si concluderà in via Sacco tra le ore 16.25 e le ore 17.15, il Comune di Varese ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole di Varese per il 9 ottobre.

«Infatti, vista l’ordinanza del Comando di Polizia Locale di Varese, con la quale sono state disposte limitazioni e variazioni alla viabilità cittadina nelle zone interessate dal passaggio della gara e dato atto che l’ordinanza prevede limitazioni viabilistiche tali da comportare inevitabili ripercussioni sulla fruibilità dei servizi educativo – scolastici da parte delle famiglie e degli studenti varesini – si legge in una nota del Comune di Varese -. Considerato inoltre che molte scuole e asili nido si trovano all’interno del perimetro delle zone interessate dalla manifestazione e che l’orario di uscita degli alunni coincide con l’orario di svolgimento della corsa. Ravvisata quindi la necessità, per evidenti ragioni di sicurezza pubblica, di ridurre il più possibile i disagi alla mobilità lungo la rete viaria del Comune di Varese e di evitare situazioni che possano, in qualche modo, costituire fonte di pericolo per gli alunni e le loro famiglie, assicurando peraltro, al contempo, ove possibile, la regolare frequenza scolastica. Ritenuto, pertanto, di dover assumere, per le motivazioni sopra esplicitate, il presente provvedimento al fine di disporre la sospensione dei servizi scolastici ed educativi, ove necessario, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione sportiva in argomento».

Il Comune ha quindi predisposto il provvedimento di chiusura di alcune scuole di Varese. Le scuole che saranno interessate dal provvedimento sono:

ASILI NIDO COMUNALI

Lo Scarabocchio in via Aguggiari: Regolare funzionamento ma con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14. 30.

ASILI NIDO PRIVATI

Sospensione del servizio per:

Babylandia in via Crispi

Bulli e Pupe in via Crispi

Il Giardino delle Coccole in via Amendola

Bosco Incantato in via A.Zonda

L’albero dei bambini in via Vela

La Cicogna in via Marcobi

Lo Scaldacuore in via Pian di Sole

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole:

Eligio Ponti in via Castiglioni

Nido di Chiara in via Carini

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

Sospensione del servizio per:

Dalla Chiesa in via Marzorati

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole:

Ronchetto Fè in via Cimabue

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Sospensione del servizio per:

Don Lorenzo Milani in via Procaccini

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole:

Jolanda Trolli in via Vellone

SCUOLE DELL’INFANZIA CONVENZIONATE

Sospensione del servizio per:

S. e E. Macchi Zonda in via Daverio

Divina Provvidenza in via Conciliazione

E. e C. Talacchini in via Amendola

A.M. e G.B. Dall’Aglio in via San Carlo

Maria Ausiliatrice in piazza Libertà

Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole:

Eligio Ponti in via Castiglioni

S. Gianna Beretta Molla, in via Virgilio

San Gottardo in via S.M degli Angeli

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE

Sospensione del servizio:

L’Albero dei Bambini in via Vela

Scuola Europea in via Montello

Regolare funzionamento con impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole:

Piccola England in via Stadio

SCUOLE PRIMARIE STATALI

Sospensione del servizio:

Canziani in via A. Busca

Morandi in via Morandi

Locatelli in via I. Nievo

Carducci in via P. Micca

Fermi in via Daverio

S. G. Bosco in via A. Busca

Canetta in via Canetta

SCUOLE PRIMARIE PRIVATE

Sospensione del servizio:

Scuola Europea in via Montello

Maria Ausiliatrice in P.zza Libertà

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI

Sospensione del servizio:

Dante Alighieri in via G. Morselli

Vidoletti in via Manin

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PRIVATE

Sospensione del servizio:

Scuola Europea in via Montello

Maria Ausiliatrice in P.zza Libertà

A.T Maroni – Salesiani in Pz. S.G. Bosco

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI

Sospensione del servizio:

Liceo Classico “Cairoli” in via Dante

Liceo Artistico “Frattini” in via Valverde

Liceo Scientifico “Ferraris” in via Sorrisole

Liceo Scienze Umane “Manzoni” in via Morselli

I.T.S. “Daverio” – “Casula” in via Betolone

I.S.I.S. “Newton” in via Zucchi

I.P.S “Einaudi” in via Como

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRIVATE

Sospensione del servizio

Liceo “Sacro Monte”

Istituto Maria Ausiliatrice in P.za Libertà

Ist. Prof. per Odontotecnici in via Castelli

Ist. Prof, Alberghiero “De Filippi” in via Brambilla

Centro Studi V.F. In via Canetta

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sospensione del servizio:

Ass.ne C.I.O.F.S

SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

linea A.FRANK: regolare funzionamento

linea LOCATELLI – VIDOLETTI: sospensione servizio;

linea CANETTA: sospensione servizio;

linea FERMI: sospensione servizio;

linea S.G.BOSCO: sospensione servizio;

linea PELLICO: regolare funzionamento

linea VARESE (trasporto disabili): sospensione servizio

linea VEDANO OLONA – CASTIGLIONE OLONA (trasporto disabili): sospensione servizio.