Treni, ritardi su Novara e Como

La situazione sulle tratte maggiormente battute dai pendolari varesini e lombardi nella pagina “Circolazione in tempo reale” di Trenord.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23005 (VARESE 05:13 – TREVIGLIO 07:20) viaggia con 14 minuti di ritardo, perchè è stato necessario prolungare la sosta a causa di viaggiatori non in regola con il biglietto.

Il treno 23007 (VARESE 05:43 – TREVIGLIO 07:50) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24) oggi partirà dalla stazione di MILANO S.CRISTOFORO alle ore 08:01.

I viaggiatori da ALBAIRATE possono prendere il treno 24114 (ALBAIRATE 08:08 – SARONNO 09:54).

AGGIORNAMENTO: Il treno 24105 (SARONNO 05:35 – ALBAIRATE 07:22) è partito dalla stazione di SEREGNO, viaggia con 24 minuti di ritardo. Termina il viaggio a MILANO SAN CRISTOFORO.

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25203 (COMO S.GIOVANNI 07:34 – MILANO CENTRALE 08:18) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a MILANO CENTRALE possono utilizzare il treno 25511 (CHIASSO 08:07 – MILANO CENTRALE 08:50).

Il treno 25018 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:09 – CHIASSO 07:17) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno.

Primo treno utile per COMO SAN GIOVANNI il treno 25020 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:39 – COMO S.GIOVANNI 07:41).

Il treno 25227 (CHIASSO 07:43 – RHO 09:17) oggi partirà dalla stazione di COMO S.GIOVANNI alle ore 07:49.

I viaggiatori da CHIASSO possono prendere il treno 25458 (VARESE 07:06 – COMO S.GIOVANNI 07:54).