Un dibattito sui cambiamenti climatici

Continuano le attività dell’Osservatorio Felice Cavallotti, proseguendo i lavori proponendo una stimolante riflessione scritta da Mario Agostinelli dal titolo: “L’aria che Tira sul pianeta”.

In questo lavoro si sostiene una interessante lettura, un intreccio tra la crisi ambientale, il fenomeno della globalizzazione e possibili comportamenti locali.

Però non ci si limita solo ad evidenziarli, analizzarli e trovarne le relazioni, si è voluto anche individuarne alcune “possibili soluzioni”, attraverso una rielaborazione, “un nuovo gioco delle parti”, tra locale e globale.

Il mondo globalizzato e i bisogni locali possono convivere?

Questa indubbia convivenza -forse percepita da troppi come connivenza- non fa altro che aprire, nel bene come nel male, nuovi scenari di relazione culturali ed economiche che contaminano, inevitabilmente e “irreversibilmente”, con le dinamiche dei movimenti globali il mondo esistenziale del locale e della politica istituzionale degli Stati. Questa doppia condizione di egemonia del potere, come ben descrive Ulrich Beck nel suo libro “Potere e contropotere nell’età globale”, sembra richiedere ed invitare ad una nuova e differente considerazione di collaborazione tra le parti: una visione cosmopolita dello Stato che necessita di nuove forme di legittimità del consenso che portano a ridiscutere quello “strumento conviviale” che noi conosciamo come democrazia.

Di questa interpretazione cosmopolitica (oppure cooperativo-multilaterale, federalista o…), tra gli Stati, i mercati globali e l’esistenzialismo ormai “glocale”, a quanto pare non se ne può più fare a meno, onde evitare di precipitare in fantasiosi pensieri atavici portatrici di violenza e di emarginazione.

L’appuntamento è per venerdì 5 ottobre alle ore 20.45 presso la biblioteca civica di Luino. Introdurrà la serata il giornalista Agostino Nicolò.