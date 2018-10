Università dell’Insubria e Google insieme per gli studenti

Google arriva all’università dell’Insubria. Il corso di laurea in informatica triennale e magistrale del dipartimento di scienze applicate dell’ateneo, collaborerà con l’azienda statunitense per realizzare la conferenza “Google on campus”.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere come si lavora in Google e per scoprire i temi più interessanti legati al settore di sviluppo, attraverso la testimonianza del software engineer Lorenzo Bossi, ex studente e dottore di ricerca dell’università dell’Insubria.

La giornata è stata organizzata per lunedì 19 novembre nell’Aula Magna Granero-Porati in via Dunant 3 e con collegamento in video-conferenza con l’Aula Magna del Collegio Cattaneo in via Dunant 7, dove verrà offerta la possibilità di conoscere tutte le opportunità di stage.

Il programma prevede, dalle 10 alle 11, un tech talk in inglese rivolto agli studenti di dottorato di informatica e matematica del calcolo e dalle 14 alle 15 un discorso rivolto a tutti gli studenti dei corsi di laurea in informatica. Dalle 15.30 alle 17 verranno effettuati colloqui con gli studenti.

Per l’ingresso agli eventi è necessaria una registrazione al link

goo.gl/Qm28gy.