Varese poco lucido: il Lecco si prende i 5 punti

Dopo il terzo turno della serie B di rugby, il Varese torna dal “Bione” di Lecco con due mete fatte e cinque subite per un punteggio finale di 29-15 per i lariani. È la seconda sconfitta in stagione, la prima senza aver ottenuto almeno un punto bonus. I varesini si sono espressi male in touche ed è mancata – rispetto alle altre gare – la solita prova difensiva, aspetti fondamentali per competere in un campionato di tale livello.

La partita disputata sotto una pioggia battente era cominciata bene per i biancorossi che con un piazzato di Broggi si erano portati sul 3 a 0, poi il Lecco nel corso del primo tempo ha segnato tre mete, marcate nell’ordine da Valentini, Azim e Gerosa. Con il due su tre di Cavallo nelle trasformazioni, i padroni di casa si sono portati sul 19 a 3 che ha retto fino all’intervallo. Foto di Ambrogio Castiglioni

In avvio di ripresa, il lecchese Turati ha finalizzato in meta una rolling maul per il momentaneo 24-3. La reazione del Varese c’è stata e si è concretizzata con una meta di capitan Borello (24-8) che ha concluso in modo vincente una bella azione di mischia. Il Lecco ha poi allungato sul 29 a 8 con la meta di Frigerio, ma la squadra biancorossa con un moto d’orgoglio ha trovato un’altra meta siglata da Federico Bianchi. La trasformazione centrata da Broggi è servita e rendere meno amaro il passivo finale.

La squadra di casa, allenata a da coach Sebastian Damiani è stata più concreta e incisiva, ha sviluppato un gioco lineare e pragmatico meritandosi l’intera posta.

Discorso diverso per la compagine di Pella e Galante che non è riuscita ad esprimere un buon livello di gioco, peccando di lucidità nei momenti chiave. Il gruppo è giovane e man mano acquisirà l’esperienza giusta per affrontare anche gli avversari più competitivi. Da registrare l’esordio in prima linea di Rosario Catalfamo, entrato nel secondo tempo al posto di Gulisano. La prossima sfida è fissata a domenica pomeriggio quando al “Levi” di Giubiano arriverà il Piacenza reduce da un pareggio contro il Rovato.

LECCO – VARESE 29-15 (19-3) MARCATORI VARESE. Mete: Borello, Bianchi. Trasf.: Broggi 1. Cp: Broggi 1

VARESE: Comolli, Broggi, Malnati, Fulginiti (F. Bianchi), Genua, Pandozy, Banfi (Pampagnin), Borello (c.) (Lahwaidi), Martinoli (Djoukouehi), S. Sessarego (Castiglioni), Spiteri, L. De Cecilia, Maletti (Bosoni), Dal Sasso, Gulisano (Catalfamo). All: Pella e Galante.

ARBITRO: Bertelli di Brescia (Crescenzi e Pedezzi)

Serie B Girone 1

3a giornata: Bergamo-Amatori Genova 25-12, Capoterra-Sondrio 62-17, Monferrato-Novara 20-8, Piacenza-Rovato 15-15, Lumezzane-Amatori&Union Milano 55-7.

Classifica: Monferrato 15; Rovato, Piacenza 12; Lecco 11; Capoterra* Lumezzane* 10; Bergamo 6; VARESE 5; Sondrio 4; Novara, A&U Milano 1; Amatori Genova 0.

*=Una partita in meno.