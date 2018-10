Una veglia missionaria per don Stefano Conti

Nella serata di sabato 27 nel Duomo di Milano è stata celebrata una veglia missionaria diocesana, presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, speciale per i varesini: animata dai canti accompagnati dal Coro Shekinah e da quello multietnico Elikya ha visto il saluto solenne a tre presbiteri diocesani – Stefano Conti, Carlo Doneda ed Hervè Simeoni – , partiranno come missionari fidei donum rispettivamente per Zambia, Cuba e Haiti, mettendosi al servizio della comunità locali.

Don Stefano Conti è originario della comunità pastorale sant’Antonio Abate, quella che riunisce il centro, la Brunella e Casbeno, andrà nella comunità di Monze, in Zambia, dove per molti anni è stato arcivescovo un altro Varesino, monsignor Emilio Patriarca.

Otto, invece, i preti inviati alla Chiesa di Milano, che si dedicheranno agli studi o al servizio pastorale diocesano, arricchendo la Diocesi del patrimonio culturale e spirituale dei loro Paesi di origine il cui arrivo è stato salutato ufficialmente durante la cerimonia: Samson Babalola Bayonle e Jerome Okoh Ikechukwu dalla Nigeria, Dany Arthur Bandoba Grembet dalla Repubblica Centroafricana, Joseph Hili da Malta, Jean Faoulan Kamano dalla Guinea Konakry, Maximilian Lucaci dalla Romania, André Mukinayi Muamba dalla Repubblica Democratica del Congo, Luciano Zilli dal Brasile.