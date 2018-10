Via alla seconda edizione di “Cibo e Carità”

Sabato e domenica 6-7 ottobre ha avuto inizio la seconda edizione di “Cibo e Carità”, iniziativa promossa da Casa di Marta, Mensa di Betania ed Emporio della Solidarietà, a sostegno delle realtà caritative del nostro territorio che affrontano l’emergenza delle povertà alimentari, al fine di promuovere a livello cittadino una iniziativa di sensibilizzazione più ampia sul tema del cibo.

Tanti volontari si sono impegnati nella vendita di biscotti fuori dalle chiese, al termine delle messe, cercando di sensibilizzare le persone rispetto ad un tema che coinvolge quotidianamente tutti: cibo non solo come risposta caritativa ad una situazione di bisogno, ma anche come attenzione allo spreco e all’ottimizzazione delle risorse ed anche come strumento educativo e culturale.

All’interno della Casa di Marta si svolgono due servizi caritativi fortemente legati al tema del cibo: la Mensa di Betania è attiva da molti anni nella nostra città, gestita dall’Associazione Amici di Betania Onlus; a pranzo viene offerto un pasto a tantissime persone e il servizio dei volontari dell’associazione è davvero prezioso. L’Emporio della Solidarietà è invece un servizio inaugurato esattamente un anno fa, un vero e proprio supermercato gratuito, realizzato per sostenere le famiglie fragili, favorendo il recupero della loro autonomia. L’emporio è nato grazie alla collaborazione tra Casa di Marta, Caritas Ambrosiana con Cooperativa Intrecci e i centri d’ascolto del Decanato di Saronno.

Per diffondere l’iniziativa è stata chiesta l’adesione di alcuni fruttivendoli (l’anno scorso erano stati coinvolti i panettieri) che distribuiranno ai loro clienti il materiale informativo di “Cibo e Carità”: La Fragola in via Caduti della Liberazione, Al Frutteto in via San Giuseppe, Dolce Frutta in piazza Caduti Saronnesi, Il Melograno in via Garibaldi, Marini Claudio in viale Rimembranze e Ortofrutta Vecchia Saronno in via Garibaldi.

Verrà invece ripetuta un’altra importante iniziativa, il Piatto CONdiviso, già proposta, con successo, lo scorso anno. Grazie all’adesione di alcuni ristoranti che proporranno dei piatti all’interno dei loro menù, segnalati per riservare una piccola donazione a favore dell’iniziativa Cibo e Carità: Il Passerotto in via Roma, I Poeti del Gusto in via Frua, La Perla in via Marconi, Scibui in via Sampietro, Roppongi in via Parma, Veronica Bistrot in via Caronni, La Piccola Capri in viale Rimembranze, Pontello in via Volta e Croce d’Oro a Gerenzano.

“Cibo e Carità” quest’anno vuole provare a raggiungere anche la quotidianità di alcune famiglie, con una proposta concreta di carità, le “Famiglie amiche dell’Emporio”: si cerca l’adesione di alcune famiglie che una volta al mese, o più, possano contribuire con una piccola spesa all’approvvigionamento dell’Emporio della Solidarietà, con l’obiettivo di aumentare il numero di famiglie bisognose che potranno accedere all’Emporio stesso.

Infine, a conferma di come Casa di Marta abbia sempre una forte attenzione anche verso la cultura, è stata inserita nel programma una mostra, legata al tema del cibo e in commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale: “Come si mangiava in trincea”. Dal 4 novembre sarà possibile visitare la mostra all’interno di un allestimento al piano terra della Casa di Marta, che riproduce proprio l’idea della trincea. Sarà anche possibile avere a disposizione, su prenotazione, delle visite guidate gratuite. L’evento propone inoltre la possibilità di una cena a tema “Cena in trincea”, su prenotazione all’interno di Casa di Marta, che si svolgerà il 10 novembre.

L’occasione di questo allestimento è stata l’origine della scelta di coinvolgere con “Cibo e Carità” le scuole secondarie di primo grado di Saronno: l’iniziativa non è solo caritativa ma anche strumento educativo, carità e cultura, questo il nome del progetto al quale hanno già aderito molte classi. Nel mese di Ottobre verranno proposte delle raccolte di alimenti, che i ragazzi avranno la possibilità di consegnare direttamente in Casa di Marta, sperimentando personalmente il funzionamento dell’Emporio della Solidarietà e in quell’occasione avranno anche la possibilità di visitare la mostra “Come si mangiava in trincea”.

Ultimo elemento, ma certamente non meno importante, è come anche quest’anno “Cibo e Carità” sia riuscita ad esse elemento di condivisione con altre associazioni, con la certezza che la più ampia partecipazione possa essere occasione di arricchimento per tutti.

I prossimi appuntamenti di “Cibo e Carità” sono: 12 Ottobre ore 21.00 presso il Teatro della Regina Pacis commedia teatrale a sostegno dell’Emporio della Solidarietà in occasione del suo primo anniversario (ingresso a offerta libera); 21 ottobre presso Casa di Marta giornata Multietnica con degustazione di cibi multietnici promossa da “4 passi di pace”; 25 Ottobre ore 21.00 presso Casa di Marta convegno “Cibo che crea giustizia e sviluppo” promosso da Il Sandalo equo solidale.