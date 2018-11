Una serata con i cantastorie alla Colonia Elioterapica

Anche Germignaga partecipa alla Notte del racconto. Per la prima volta l’associazione Il Nocciolo, in collaborazione col “Cerchio delle mamme dei Bimbi del bosco”, porta la nota manifestazione nata in Svizzera alla Colonia Elioterapica di Germignaga (via Bodmer 20).

L’appuntamento è per venerdì 9 novembre, dalle 19 alle 21 con alcuni cantastorie pronti a raccontare, con musica e parole tante fiabe “di tutti i colori”, in omaggio al tema scelto questa’anno per la manifestazione: i colori dell’arte e degli artisti, i colori delle culture, i colori dei generi letterari, i colori delle emozioni.

Un indizio: “Se incontrate qualche lupo blu, date loro l’indirizzo della colonia di Germignaga!”

L’ingresso è libero, per grandi e piccini e una merenda sarà offerta a tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni: ilnoccioloassociazione@gmail.com.