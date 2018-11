A8, chiuso lo svincolo per Lainate

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Lainate, verso Milano e in direzione di Varese:

per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 5 alle ore 05:00 di martedì 6 novembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti entrate autostradali:

verso Milano: Lainate Arese, al km 7+200;

verso Varese: Origgio Uboldo, sulla A9 Lainate-Como Chiasso;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano e da Varese:

per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 8 alle ore 05:00 di venerdì 9 novembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti uscite autostradali:

per chi proviene da Milano: Castellanza;

per chi proviene da Varese: Gallarate.