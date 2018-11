Acquisti di Natale, il digitale ‘tira’ sempre più

Il Natale è ormai alle porte e si ripropone come sempre l’annoso interrogativo su cosa acquistare e regalare ad amici e parenti. Come sempre si tende a spremersi le meningi riducendoci magari all’ultimo minuto alla ricerca del pensiero che potrebbe essere più adatto.

I settori verso i quali si finisce per orientarsi sono più o meno sempre gli stessi, ormai noti; senza pensare ai tradizionali regali che comprendono sciarpe, libri, cappelli e maglioni natalizi, ci sono comparti che negli ultimi anni sono cresciuti molto. È il caso ad esempio del settore dell’estetica ma anche di quello del digitale.

L’evoluzione tecnologica d’altra parte sembra andare avanti a ritmi ossessivi e nessuno è esente dal fascino che i relativi prodotti comportano. Tecnologia su tutti per i regali di Natale quindi, con riferimento a qualsiasi cosa riguardi da vicino il mondo degli smartpone ad esempio; ed ancora la cucina, sulla scia dell’enorme successo dei tanti programmi di chef.

Ma la tecnologia consente oggi di pensare a strumenti particolari come orologi digitali, contapassi, videocamere, droni, prodotti Usb da attaccare al proprio pc. Ce ne è realmente per tutti i gusti e spesso anche per l’acquisto si passa tramite canali multimediali.

I dati statistici dimostrano come gli italiani siano sempre più dediti agli acquisti tramite internet, facendo quindi ricorso ai cosiddetti ecommerce, negozi online. Ovviamente sempre con la massima prudenza visto che sul web i rischi sono comunque presenti.

Dove comprare online?

Da questo punto di vista conviene rivolgersi a siti noti, come il colosso Amazon, Ebay ecc… spesso le offerte migliori o i prodotti di nicchia si trovano anche su siti minori. Che fare in questo caso? Il consiglio è quello di sincerarsi prima della qualità del portale, della sua affidabilità, andando a controllare ad esempio, come suggerisce il portale Numeroassistenza.it community di consumatori, che sul sito presso il quale si sta portando a termine l’acquisto sia presente e ben visibile un contatto telefonico, o quantomeno di chat, per eventuali domande e soprattutto per reclami nel caso in cui ci siano problemi con la merce acquistata. Una garanzia di affidabilità certamente maggiore rispetto ai siti (ed al contrario di quanto si possa immaginare, non sono poi così pochi) che non espongono alcun recapito.

Ponendo quindi un minimo di attenzione è possibile portare a termine acquisti in modo sicuro e, soprattutto, comodo evitando così le infinite file di gente che in prossimità del Natale sono inevitabili presso negozi e centri commerciali delle nostre città. Una sorta di rivoluzione filosofica che implica l’andare ad acquistare i regali di Natale direttamente da casa, davanti alla tastiera di un pc; da quelli di ultima generazione, quindi riferiti al mondo tecnologico e digitale, passando per i prodotti tradizionali, anche loro investiti da questa ondata di cambiamento che implica l’acquisto diretto tramite web.