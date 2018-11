Adolescenti e disagio, un incontro con la psicoterapeuta

un incontro aperto alla cittadinanza su un tema di estrema attualità:

«Disagi della società moderna e criticità dell’adolescente di oggi»

È il titolo dell’incontro che verrà proposto venerdì 16 novembre 2018, ore 20.45 presso la Sala Consiliare ‘Laura Prati’, Via De Amicis 3 – Casorate Sempione

Ingresso libero

Relatrice è la dr.ssa Eleonora Crosta – psicoterapeuta, con interventi di membri della Cooperativa Sociale NaturArt.

La dottoressa Eleonora Crosta è psicologa psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Si prende cura dei suoi pazienti proponendo terapie cognitivo-comportamentali individuali, di coppia o di gruppo per ansia, attacchi di panico, ipocondria, depressione, depressione bipolare, mobbing, ossessioni-compulsioni, problemi sessuali e personalità borderline. Si occupa dell’elaborazione del lutto e dello stress post-traumatico attraverso la tecnica EMDR (www.emdr.it). Avendo ottenuto la certificazione del Cool Kids Program, un protocollo sull’acquisizione delle competenze per gestire l’ansia nei bambini, lavora con i pazienti più giovani per la terapia dell’ansia e per la gestione di rabbia e aggressività.

Inoltre, mette a disposizione le sue competenze neuropsicologiche per eseguire la valutazione del coma o stato vegetativo e per effettuare la riabilitazione, anche a domicilio, delle funzioni cognitive, quali memoria (amnesia) e linguaggio (afasia) in seguito a cerebrolesioni acquisite, come ictus e trauma cranico. Infine, esegue valutazioni psicodiagnostiche attraverso batterie ad hoc e attraverso il test di Rorschach, avendo ottenuto la licenza del Sircs (Società Italiana per il Rorschach Comprehensive System) per la somministrazione e interpretazione del test di Rorschach secondo il metodo di Exner.

Organizzano le Acli, in collaborazione con la Parrocchia di Casorate Sempione, NaturArt e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Casorate Sempione.

Info:

ACLI – Gallarate: 0331-776395

http://www.aclivarese.org/

aclivarese@aclivarese.it

Comune di Casorate Sempione (VA)

Ufficio Cultura, tel. 0331-295052 – int. 213

eventi.casoratesempione@gmail.com

riferimenti: dr. Anna Cattoretti