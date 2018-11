All’Insubria Giornalismo per la pace e comunicazione internazionale

Il giornalista e massmediologo pakistano, Brig Syed Mujtaba Tirmizi, incontra gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria lunedì 26 novembre 2018, alle ore 14.30, nell’Aula 1 TM del Padiglione Morselli, via Ottorino Rossi 9.

Direttore dell’ISPR (Inter Services Public Relation), esperto di diplomazia mediatica e di peace keeping, attivo nelle cooperazioni internazionali in Pakistan, Afghanistan e Cambogia, il giornalista pakistano parlerà di “Peace journalism and international communication”.

Introduce i lavori il professor Gianmarco Gaspari, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. Interviene e coordina Federico Pasquarè Mariotto, docente di Comunicazione delle emergenze ambientali; traduce Annachiara Brusa, del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione.

Per gli studenti del Corso di Laurea triennale e magistrale di Scienze della Comunicazione saranno riconosciuti ¼ di punti-seminario. L’iniziativa – organizzata con il patrocinio dell’International Research Center For Local Histories And Cultural Diversities e del Centro di Ricerca sui fenomeni linguistici e culturali – è aperta al pubblico.