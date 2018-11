Amga cerca un direttore sportivo

Un direttore sportivo cui affidare la gestione delle piscine di Legnano e di Parabiago: è la figura che AMGA Sport sta cercando, per un contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Tra i requisiti fondamentali richiesti ai candidati figurano il diploma di Isef o una laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (o una laurea magistrale in Scienze dell’Educazione Motoria e delle attività preventive e adattate/Scienze e tecniche avanzate dello sport), l’attestato di qualifica FIN (Federazione Italiana Nuoto) per il ruolo di direttore sportivo e gestore d’impianti natatori, un’esperienza minima di 6 mesi nel ruolo di direttore degli impianti sportivi e gestore d’impianti natatori e un’esperienza di almeno 5 anni nell’organizzazione e gestione di una scuola nuoto e del settore di acquafitness, nel coordinamento e nella gestione di progetti, nonché nell’organizzazione e gestione di eventi e laboratori tematici.

La prova d’esame consisterà in un colloquio teorico/pratico inerente le principali tematiche del settore (discipline sportive, gestione del personale, normativa impianti sportivi, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elementi di organizzazione dei centri sportivi).

Le domande vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 30 novembre.

Tutte le informazioni, unitamente alla domanda di partecipazione da compilare, sono scaricabili dal sito www.amga.it, alla voce “Bandi e Concorsi”.