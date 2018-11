Andrea Vitali e Francesco Pellicini all’Auditorium

Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17 all’Auditorium comunale (Via Pietro Valsecchi 23), spettacolo di teatro canzone e letteratura con Andrea Vitali e Francesco Pellicini, dal titolo “Già, infatti, è così”. Tratto da un testo inedito scritto dello stesso Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati in Italia e non nuovo alle trasposizioni teatrali delle sue opere letterarie.

Protagonista del racconto, scandito dalla presenza di due attori interpreti (Andrea Vitali e Francesco Pellicini) e due musicisti (Massimiliano Peroni cantautore e chitarra classica, Fazio Armellini fisarmonica), è il maestro Gaspare Bomboletti, stimato professore di paese che la sera della vigilia di Natale, alzatosi improvvisamente nel cuore della notte avvolto da un nostalgico senso di vuoto, ripercorre la sua fragile esistenza contrapponendola all’inesorabile trascorrere del tempo, qui inteso come metafora del limite umano.

L’apparizione nella notte della madre defunta, dell’amata d’infanzia e dell’amico

scomparso in gioventù, perfettamente tratteggiata dalla sapiente creazione letteraria dello scrittore, rende certamente avvincente il finale della storia narrata (e cantata) portando lo spettatore alla riflessione sul senso più profondo della vita.

Lo spettacolo è inserito all’interno del Festival dei Laghi lombardi. L’ingresso è libero.

«E’ un onore per me dare il benvenuto a Maccagno con Pino e Veddasca ad Andrea Vitali», dice il Sindaco Fabio Passera.

«Sono grato a Francesco Pellicini di essere riuscito a portare tra noi uno degli scrittori italiani più letti e maggiormente conosciuti in questo momento. Leggo questo gesto di cortesia come il simbolo di un rapporto con il festival che oramai dura da qualche anno e che, dal 2018, ha trovato collocazione sia nelle sue dati estive che in quelle autunnali. Il nostro Auditorium è uno spazio a disposizione di quanti vorranno trovare uno spazio adeguato e familiare per proporre appuntamenti di qualità».