Aperta la prevendita per Arezzo – Pro Patria

Come comunicato da S.S. Arezzo, è attiva la prevendita per assistere ad Arezzo – Pro Patria, quattordicesima giornata del Campionato di Serie C in programma domenica 2 dicembre allo stadio “Città di Arezzo” con inizio alle ore 14.30.

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati al costo di 10 euro (compresi i diritti di prevendita) sul sito Sport.Ticketone.it e presso i seguenti punti vendita autorizzati:

Bar Savoia di Via XXII Marzo, 2, Busto Arsizio.

Prezzi dei tagliandi in PREVENDITA:

Tribuna centralissima: € 40,00 (intero) – € 28,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

Tribuna centrale: € 30,00 (intero) – € 22,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

Tribuna laterale Nord: € 20,00 (intero) – € 14,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

Tribuna laterale Sud: € 20,00 (intero) – € 14,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

Curva Sud: € 10,00 (intero) – € 2,00 (under 10)

Prezzi dei tagliandi al BOTTEGHINO (il giorno della partita aperto a partire dalle 11.30):